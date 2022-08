ÕL VIDEO | "Kes ta on?" Privaatsust armastav popmuusik paotab esmakordselt oma kodutalu väravad: vaata, milline näeb välja üks päev Hundi elus!

Andrus Muld (35), artistinimega Hunt, on muusikuna ilmselt üks suurimaid müsteeriume. „Kes on Hunt?“ küsib kolleeg, kuuldes, et asun Põlvamaalt pärit popmuusiku päeva jäädvustama. Sama küsimuse üle vaevasid pead ka augusti algul Keilas toimunud suvelõpupeo õhtujuhid Kristina Pärtelpoeg ja Uudo Sepp, kui nägid, milline möll mehe esinemise ajal lava ees toimus. Tõsi, pealinna trendikates lokaalides mees ei esine. Sky Plusi topistki tema nime ei leia. Ometi on tema nimi vaat et igal teisel suurema väliürituse plakatil, kontsertidel lavaesine rahvast kummis ning tema muusikal videokeskkonnas Youtube miljoneid vaatamisi. „Kui toonekurg situb mulle pähe, saan ma sama mustaks nagu sina. Seega ma olen lihtne ja tavaline inimene,“ muigab mees ja sõnab, et on meelega soovinud jääda lihtsaks inimeseks.