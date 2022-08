Amani Kiivikas: olime elukaaslasega rasedusest teada saades vaid neli kuud koos olnud, kuid ta ütles, et on valmis isaks saama ja see tekitas kindlustunde!

„Jah, me olime tol hetkel vaid neli kuud koos olnud ja oma peas on ikka olnud alati ettekujutus, et oled pikemalt paar ja äkki on ühine elamine, aga mina hakkasin just kooli lõpetama ja plaanisin võistelda. Kui rasedustestil kaht triipu nägin, ehmusin ikka korra ära,“ tunnistab bikiinifitnessist Christin-Amani Kiivikas, kes sai elukaaslase Siimuga 22. detsembril esiklapse. Amani räägib Õhtulehe beebipodcast'is „Beebipalavik“ avameelselt lapseootusest ja lapse kasvatamisest.