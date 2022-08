Jüri Ratasega hakkab tantsusaates keha keerutama kogenud tantsutäht: tuleb parketile minna ja vaadata, kas jalad liiguvad!

„Päris aukartust äratav variant langes sülle. Väljakutse on põnev ja loodame, et see saab ka Jürile olema pisut kui rutiinist väljatulek – tantsusaates osaledes ei saa olla ühtegi muud mõtet, kui vaid see, mida teevad jalad, käed ja keha,“ jutustab tantsutäht Kristina Tarmet (45). Just temast saab saates „Tantsud tähtedega“ riigikogu esimehe Jüri Ratase tantsupartner. Varasematel hooaegadel on Tarmeti juhendamisel tantsima õppinud nii Andres Anvelt, Aivar Riisalu, endine Rootsi suursaadik Dag Hartelius kui Lauri Pedaja.