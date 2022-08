GALERII | Vaata, kes olid kohal! Nick Cave’i kontsert meelitas Haapsallu särava seltskonna

Nick Cave’i kontserdi tarbeks kerkis Haapsalu linnusehoovi võimas lava – nii suurt produktsiooni ei olegi varem Haapsalus olnud ja Baltikumis on sellist lava kasutatud vaid suurimatel festivalidel. Kogu lava ja tehnika toodi kohale 16 rekaga kõigist kolmest Balti riigist ja Ühendkuningriigist ning tehnilise poole ülesehitamiseks ja toimimiseks andis oma panuse lausa 300 inimest.

Alates 1982. aastast tegutsenud Nick Cave & The Bad Seeds on välja andnud 17 stuudioalbumit. Esimene neist kannab pealkirja „From Her To Eternity“ (1984) ning värskeimat plaati „Ghosteen“, mis ilmus 2019. aasta sügisel, peetakse bändi parimaks plaadiks.

Kontserdi külalisesinejaks oli kodumaine Anna Kaneelina, kes tõusis esile 2019. aastal omanimelise debüütalbumiga.

