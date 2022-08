REPORTAAŽ | „Pahade tüdrukute" vestlusõhtul võetakse pihtide vahele nii mitmedki kuulsad härrad. Saagim: võtke seda kui tasuta reklaami, olge munadega ja ärge põdege!

„Pahade tüdrukute" vestlusõhtu pakub vaatajatele kõmu ja klatši, millele lisavad vürtsi kolme naise isiklikud kogemused. Loomulikult võetakse pihtide vahele trobikond eesti staare, kes esmapilgul tunduvad kui ontlikud suhte- või perekonnainimesed, kuid pole tegelikult truudusega just eriti hiilanud. „Muidugi on jõudnud klatš ka „peategelaste“ endi kõrvu, aga so what (mis siis – ingl. k)? Meid ei koti!“ räägib Anu Saagim pärast sõud, et ei näe probleemi, miks ei või naised mehi pisut nahutada nagu seda teevad näiteks mehepoegadest stand-up koomikud kuulsustest õrnema soo esindajatega.