Ott Sepp: „Kui see algas kõik, see sõda, siis oli see ikka päris õudne. Ent kõik juhtub ikkagi sinu tahtest olenemata ja sa pead leidma iseendas rõõmu või absurdi, kuidas selle kõigega elada.“

„Misasi see puhkus on? Seda ma ei tea,“ muigab vabakutseline näitleja Ott Sepp keset suurt suve, Kernu mõisa küüni ees kõõludes. Ütleb, et kogu aeg on midagi teha. Mõni töö. „Tööga ongi niimoodi, et kohe, kui midagi pakutakse, siis kohe ka seda teed. Ajad on hõredad, ei tea, mis saab, ning ei julge tegemata ka jätta.“ Mis seal salata, ajad on näitleja Sepa meelest hõredad koroonapausidest saadik: „Ei taha midagi pahasti öelda, aga pole päris see, mis enne oli. Eks ma ise ole ka ettevaatlikumaks muutunud.“