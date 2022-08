Eestisse saabuv Islandi tehnolegend GusGus: bändi saab võrrelda svingerite peoga, mitte abieluga!

„Meil on Islandil tänavu väga külm suvi. Ilm on lihtsalt sitt,“ kurdab GusGusi liige Birgir Þórarinsson. Intervjuu ajal on Reykjavíkis sooja 9 kraadi, Tallinnas aga 31. Kas põhjamaalased on Eesti kohal hõljuvaks kuumalaineks valmis?