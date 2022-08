HÜVA NÕU | Tiit Trofimov: kui on hea olla, läheb loovus ja võimekus lahti

Kui töökeskkonnas ollakse rõõmsad ja heas tujus, toob see ka paremad tulemused. Inimesed tulevad rõõmuga tööle, kui teavad, et neid ootab seal positiivne energia, neid mõistetakse ning lubatakse olla nemad ise – läbi selle paranevad töötulemused. „Nii on igas valdkonnas – kui on hea olla, läheb loovus ja võimekus lahti,“ selgitab ta.