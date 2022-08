REETMINE REETMISE JÄREL: „Grease'i“ tähe mees lasi lapsehoidjaga jalga, kauane partner kadus kui tina tuhka

Inglismaal sündinud, kuid viieselt koos perega Austraaliasse kolinud ja teismeeas lauljakarjääri teinud Olivia oli vaid 20, kui ta kihlus Inglise ansambli The Shadows muusiku Bruce Welchiga. Nad olid tutvunud, kui 17aastane lauljatar The Shadowsi kontserdil soojendusesinejana üles astus. „Olivia oli rabavalt kaunis,“ meenutas Bruce hiljem. Kui Olivia tegi neli aastat pärast kihlumist suhtele lõpu ja kolis karjääri edendamiseks Los Angelesse, kaotas Bruce eluisu ja üritas enesetappu, mis ei läinud õnneks korda. „Ütlesin kõigile, et sõidan nädalavahetuseks ära ja et ärgu nad mulle helistagu. Aga ma unustasin aknapesija!“ rääkis Bruce 2014. aasta intervjuus. „Ta leidis mu teisipäeval. Tabletid olin sisse võtnud pühapäeval.“