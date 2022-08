SPIKKER 20. AUGUSTIKS! Halba ilma pole olemas, on vaid kehv riidevalik: mida kanda pidulikul õuepeol, kui sooja on üle 30 kraadi?

Iseseisvuse taastamise aastapäeva vastuvõtt presidendi kantselei roosiaias on kõrgetasemel sündmus. Võrreldes 24. veebruaril toimuva vastuvõtuga on aga suvise aiapeo formaat natukenegi vabam. Kuna tegu on vabas õhus toimuva päevase peoga, siis pakub see külalistele rohkem ruumi oma garderoobiga eksperimenteerimiseks. Need eksperimendid peavad aga viisakad ja korrektsed olema ja toimima kindlates raamides. Vähemasti seni on presidentide külalised pannud kokku lausa erakordseid komplekte!