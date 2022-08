Vendade Eskode tuliuus märul on eepiliselt meelelahutuslik: võtsime ette missiooni lavastada Eesti oma „Kiired ja vihased“

„Topelt Turbo“ räägib salaagentidest kaksikõdedest, kes peavad leidma varastatud tuumaenergial opereeriva topeltturbo mootori enne kui see kogu linna õhku laseb. „Filmi on peidetud palju referentse meie lemmikutest nagu „Kill Bill“, „Matrix“, „Kiired ja vihased“ ja „Mad Max“,“ selgitavad vennad Romet ja Raul Esko, kes on eelkõige tuntud Eskobros nime all. „Hoolimata üpris ekstreemselt stiliseeritud ja ambitsioonikast ümbrisest kujutab see meie arusaama elust, armastusest ja unistustest.“