Teflon Brothersi eestiteemaline hitt saavutas Soomes kuldstaatuse

Soome enimstriimitud muusikaline trio Teflon Brothers avaldas juuni alguses singli „EESTI (On my Mind) ft. Märkä-Simo“, mis asus kohe peale avaldamist põhjanaabrite muusikaedetabeleid vallutama. Bänd kogus loo ilmumisnädala jooksul erakordselt palju meediatähelepanu, sest lisaks hittsingli ilmumisele sõlmisid nad lepingu Universal Music Estoniaga ja kuulutas välja, et on nüüdsest Eesti bänd! Vennad Teflonid avaldasid oma senise karjääri suurima uudise suve algul Helsingis Eesti saatkonnas toimunud pressikonverentsil, kus neile anti üle ka Eesti e-residentide staatused.