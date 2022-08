Nõukogudemaa esimene kapitalist: enamik teenis toona raha pettusega, aga mina tasusin makse üle miljoni krooni kuus

Ärimees Elmar Lepa elu on nagu Ameerika mäed. Ta on oma äridega tõusnud turbokiirusel eufooriat tekitavatesse kõrgustesse ja siis olnud niisama äkki vabalanguses. Aga ta ei kahetse midagi. „Elada tuleb!“ on karismaatilise bisnesmeni moto. „Mõni ütleb, et ei tea, kas tasub lehma osta, järsku sureb maha. Sellise suhtumisega ei saagi osta! Äris peab riske võtma!“