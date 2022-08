Pool sajandit Ben Affleckit: Hollywoodi südametemurdja kirjutab oma loole õnnelikku lõppu

Täpselt nagu eraelu, on kulgenud ka Ben Afflecki karjäär. Näidelnud oli ta lapsepõlvest saadik ning tegi lapsnäitleja ja teismelise hurmurina rohkelt rolle, kuid suur läbimurre ässade mängu tuli koos hea sõbra Matt Damoniga kirjutatud filmist „Hea Will Hunting“ (1997). Stsenaariumi kirjutas Matt Harvardi ülikooli dramaturgiakursustel ning palus Beni abi stseenide läbimängimisel. Sõbrad tegid käsikirjaga ennastunustavalt tööd ning müüsid selle edukalt filmistuudiole. Noored mehed teenisid praeguseks kinoklassika vankumatuks osaks saanud filmi stsenaristitöö eest nii Kuldgloobuse kui ka Oscari. Ben, kes oli Oscari saamise hetkel 25aastane, on noorim stsenarist, kellele see au on osaks langenud. Hiljem on ta seda maagilist õnnestumiste perioodi nimetanud „unenäotaoliseks“.

Mõlema mehe hiilgav karjäär oligi alanud ja filmimaailm ootas ahnelt, mida nad edasi teevad.