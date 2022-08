KUNINGLIK PIDU: Madonna kulutab 64. sünnipäeva tähistamiseks tuhandeid dollareid!

Maailma üks kuulsamaid ja mõjukamaid naisi viibib sünnipäeva puhul oma perega Itaalias Sitsiilia saarel, kus ta tähistab oma erilist päeva 18. sajandi palees Palazzo Castelluccios. Külalisi ootab väärikas õhtusöök Vahemere taeva all koos elava bändiga. Ettevalmistused on kestnud juba nädalaid, et laulja saaks sellise erakordse ürituse korraldada.