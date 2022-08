SENITEADMATA PALJASTUSED: Seitse fakti, mida sa Beebilõusta kohta veel ei teadnud

Kust jookseb piir avalikkuse ees elamise ja eraelu privaatsena hoidmise vahel? Sellele küsimusele ei oska ilmselt paremini vastata keegi muu kui räppar Beebilõust ehk Andrus Elbing (41). Just tema teab, kuidas äratada avalikkuse huvi ning toita meediat, ent sealjuures salapäraseks jääda – hoolimata sellest, et ajakirjandus püüab alatasa tema mustapesukorvis sorida. Ehkki võib ju tunduda, et teame Beebilõusta kohta palju, siis selgub, et räpparil on varrukasse peidetud mitmeid – ei rohkem ega vähem kui seitse – seniteadmata ja šokeerivat fakti.