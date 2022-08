LUGEMISSOOVITUS | Raamat, mis julgustab süümepiinadeta puhkama

Hammond on iga puhkamisviisi juures toonud näiteid mitmetest põnevatest uuringutest ning selgitanud, miks need tegevused inimeste jaoks niivõrd lõõgastavad on. Näiteks kirjutab ta looduses viibimise kohta: „Võtkem tõe pähe, et looduses viibimisel on raviomadused, isegi kui selle kohta pole veel tehtud piisavalt teadustöid, mis näitaksid, et mõju kehtib igas olukorras. Järgmiseks saame küsida, miks see kogemus nii lõõgastav on. Mõned teadlased on arvanud, et me oleme arenenud loodust armastama, et minevikus, kui kõik meie esivanemad elasid looduse keskel, jäid suurema tõenäosusega ellu need, kes loodusega kõige paremini kohandusid. Väidetavalt kanname seda kalduvust loodust nautida siiani endis, isegi kui enamik meist elab linnades.“