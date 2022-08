VANUS ON VAID NUMBER! 95aastane näitleja Gina Lollobrigida kandideerib Itaalia üldvalimistel

Juulis 95aastaseks saanud Lollobrigida püüab saada partei Suveräänne ja Populaarne Itaalia (ISP) senaatoriks, vahendab The Guardian.

Tegu on uue euroskeptilise ühendusega, mis on vastu muuhulgas nii relvade saatmisele Ukrainasse kui Atlandi-ülesele sõjaõhutamisele.

Gina sõnas, et kandideerima inspireerisid teda nii poliitik Mahatma Gandhi kui ka India esimene naispeaminister Indira Gandhi.

Lollobrigida oli Hollywoodi kuldajastu üks glamuursemaid näitlejaid, kes on tuntud filmide poolest nagu „The Hunchback of Notre Dame“ ja „Solomon and Sheba“.