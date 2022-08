Traagiliselt hukkunud korvpalliässa surnukehast fotosid klõpsinud mees: „See kummitab mind tänaseni.“

Kobe Bryanti lesk väidab, et sündmuskohal töötanud inimesed olla avalikult jaganud õõvastavast fotosid tema abikaasast, nende 13aastasest tütrest Giannast ja ka teiste ohvrite surnukehadest. Tuletõrjekapten Brian Jordan aga eitab fotode ebaõiglast jagamist.

Sündmuspaigal töötanud Jordan pihtis esmaspäeval kohtule, et kopteriõnnetuse sündmuspaigal töötamine oli tema jaoks suur šokk. Täpsemalt süüdistatakse meest, et ta tegi sündmuskohal olnud surnukehadest detailseid lähifotosid. Jordan ise väidab, et tegi vaid nii, nagu teda juhendati.