ÕL TV | „STENIGA SÄNGIS“ | Helen Kõpp: „Kui Edgar tõesti tahaks mõne teise naisega sebida, siis ma ei oleks armukade.“

Heleni ja Edgariga vesteldes tuleb üllatusena, et tegelikult tunnevad nad üksteist juba aastaid, kokku said aga hiljem. Tutvus sai alguse aastal 2008 kunagises menuportaalis Rate. Toona veel noor ja ebakindel Edgar ei suutnud esimest sammu teha, ent tunnistab nüüd kaamerate ees, et on olnud Helenisse kõik need aastad armunud.

Aastaid hiljem kokku saades oli aga mõlemal tunne, et tegu on õige inimesega – vaimusilmas nähti ette ka kirikus kihlumist ning abiellumist. Täpselt nii ka läks ja uuesti kohtuti juhuslikult, kui Helen Soome filmivõtetele sõitis ja Edgar laeval tööl oli.

Kuidas hoiavad Kõpud oma suhet värskena? Milline on erutavaim ese nende ühises pesas? Millist sisu toodab Helen oma OnlyFansi kontol? Vaata saatest!