LUGEMISSOOVITUS | Kaasahaarav kummituslugu... või midagi enamat?

Riley Sageri teos „Enne pimedat koju“ (Rahva Raamat, 2022) räägib loo Maggiest, kelle vanemad ostsid noorena vana häärberi, et see korda teha ning seal muretult end aastateks sisse seada. Paraku hakkasid majas peagi toimuma väga veidrad sündmused, mis viitasid üheselt sellele, et majas kummitab. Ühel ööl toimusid seal aga niivõrd võikad sündmused, et pere otsustas keset ööd häärberist lahkuda ja sinna enam mitte iial naasta.

Kui Maggie isa sureb, saab ta maja endale päranduseks. Selle asemel, et kohutavaid mälestusi täis ja poollagunenud häärberist võimalikult kiiresti lahti saada, plaanib ta maja korda teha, et see siis hea kasumiga maha müüa. Tema ema üritab aga tütart veenda, et ta oma jalga majja ei tõstaks – ta ei taha, et Maggie peaks taas kõike seda läbi elama, mis neid siiani kummitab. Maggiet see aga ei heiduta ning ta asub maja renoveerima.