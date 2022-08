JUUBELIGALERII | Vilja Toomast – 60! „Olen Taimo pärast väga palju nutnud ja palvetanud. Minevikuvalu tuleb jätta selja taha.“

Tänane juubilar sündis Lõuna-Eestis, Antsla kandis, tagasihoidlikus Vaabina külas. „Minu kodu köögis oli muldpõrand ja talvel toodi kööki ka lambad, sest laut oli külm ja vastu kevadet hakkasid lammastel sündima talled,“ on Vilja meenutanud oma elulooraamatus „Vilja teine elu“ (2015), mille panid kirja Tiit Pruuli ja Kalle Muuli. Kui hiljem on usk Vilja elus olulist rolli mänginud, siis lapsepõlves oli piibliraamat üks peamisi, mida ta luges. Ega muid raamatuid polnudki, sest nende ostmiseks nappis perel raha. Söögipoolis kasvatati ise ning kõik pereliikmed, kui väiksed tahes, pidid majapidamistöödes osalema. „Maast madalast on mulle kohusetundlikkust juurutatud. Ma polnud vist neljanegi, kui aitasin isal topsiga kapsataimi kasta,“ meenutab Vilja.