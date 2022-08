HÜVA NÕU | Rännaku meetodi terapeut: igasugune enda lükkamine enesearengusse on ego jaoks alarmeeriv

Rännaku meetodi terapeut Irene Kaljuste sõnul on kõige olulisem mõistmine muutuste loomisel see, et kogu inimese elu on tema enda isiklik vastutus. See isikliku vastutuse võtmise koht on väga oluline, et oleksime võimelised transformeerima enda elu. „Kahjuks või õnneks, on see tihti väga ebamugav protsess, sest meie armas ego on harjunud panema vastutust endast välja ja igal juhul vastu suruma muutustele,“ lausub ta.