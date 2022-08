Igor Mangil ei lubatud arvamusfestivalil arvamust avaldada! „Oleks ma siis mingi Petseri pätt, kes räuskab...“

„Maakera on ära saastatud! Ökoloogiline kollaps on minu nägemuse järgi paratamatu, me saame ainult seda kokkuvarisemist pikendada,“ kuulutas Paide arvamusfestivalil tähetark Igor Mang, kes kutsus kõiki eestlasi maale elama minema. Arvamusfestivali korraldajad leidsid, et tähetarga mõtteavaldused ei sobi miljöösse, ja turvatöötaja palus tal lahkuda.