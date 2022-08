Suri Eesti esimesi punkareid Richard Nool

Richard Nool kasvas üles Varstu alevikus Võrumaal. Muusikapisiku sai ta oma emalt, kes töötas Varstu keskkoolis muusikaõpetajana. 1984. aastal oli Nool ansambli Vennaskond trummar.



Trubetsky on 2003. aastal Õhtulehele rääkinud: „Riho Nool või Richard Nool oli minu teada esimene punkar Eestis. Pakun välja, et aasta oli 1976 – samal ajal inglise pungi tekkimisega. Algul mõjutasid teda inglased, hiljem soomlased. Muide – ka sõna punkar tuli meile Soomest. Nool on Varstust pärit, aga tegelikult liikus hästi palju ringi. Ma ei usu, et ta seal Varstus üldse palju oli. Nii see algas. Aga kaheksakümnendatel tekkis korraga väga palju punkbände. Kokku võis tippajal, 1982. aastal, Eestis olla tuhatkond punkarit. Tõsi, kõik nad ei teinud muusikat.“