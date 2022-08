PILDID | Kunstnik Liivia Leškin sulges end oma Haapsalu ateljeesse, et sõdida kunstiga sõja vastu

„Sõda sõja vastu“ – see on pealkiri, mida kannab Liivia Leškini maalide näitus Haus Galeriis, mille avamine toimus 11. augustil. Näituste, filmide, raamatute, muusikateoste pealkirjad häälestavad meid ühe või teise teemaga suhestuma ja suunavad kaasa mõtlema või siis ka mitte. Pealkirjad ei kohusta, need vaid viitavad, jättes publikule valiku.

