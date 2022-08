GALERII JA REPORTAAŽ | Elvas kärgib hip-hop festival. Noored möllumehed: „Kaineks pole vist üldse mõtet saadagi!“

Kuidas õhtu läheb, uurin ka mööduvalt seltskonnalt. „Pidu on raju, ainult, et joogid on kallid. Järgmine aasta smugeldame oma joogid sisse,“ vastavad nad naerdes. „Tegelikult on siin väga nice, külastame EHHF-i igal aastal. Võtsime siia nüüd kämpingu ka, et ikka õige festivalimelu tunde kätte saaks. Kaineks pole vist üldse mõtet saadagi,“ nendib kambavaim.

Olgu öeldud, et õlle ja siidri saab festivalil kätte 4-5 euroga, kokteilde eest tuleb aga välja käia poole rohkem. Näiteks Gin Tonic, mis nublu räpisõnade kohaselt vererõhku tõstab, maksab 12 eurot.