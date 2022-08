ÕL TV | Riina Solman: naised, kes tahavad poliitikas osaleda, ei peaks mehi ründama, neid ära lükkama ega sandistama

„Mina arvan, et naised löövad poliitikas siis läbi, kui nad ise seda tahavad,“ usub riigihalduse minister Riina Solman. „Kust see meesterahvas teab sulle midagi pakkuda, kui sa ei ütle, mida sa tahad. Tema arvabki, et sulle meeldib kohvi valada, teiste eest hoolitseda ja pabereid tõsta. Kui sa ei taha enam kohvrit kanda, vaid tahad midagi juhtida, siis pead seda väljendama.“

Kahe poja ema Riina on ka Isamaa erakonna aseesimees ja erakonna naiskogu esinaine, MTÜde Oleviste Hoolekanne, Heategevuskeskus ja Noor Eesti juhatuse liige ning naiskodukaitsja. Poliitikat nimetab ta oma kireks.