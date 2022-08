Neeme Järvi: "Kui meil siin Eestis saab segaabielusid olema väga palju, võime me oma identiteedi kaotada."

Neeme Järvi on ühtaegu nii maailmakodanik kui ka tulihingeline Eesti patrioot, kelle repertuaaris, ükskõik millisel kontinendil, ükskõik millise maineka orkestri ees seistes on olnud olulisel kohal Eesti heliloojate teosed. Aga patriotism Järvis lööb välja ka siis, kui ta ütleb, et kuuleb endiselt Tallinna tänavatel liiga palju vene keelt. „Iga Eestis elav muulane peaks õppima ära eesti keele,“ ütleb Järvi, kes kosis 60 aastat tagasi Leningradis oma kalli kaasa Liilia, kes räägib väga korralikku eesti keelt.