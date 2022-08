HÜVA NÕU | Rahatargad noored Elo ja Tanel: selleks, et varasid luua, ei pea endal palju kapitali olema, peab olema finantskirjaoskus

Elo Kibena-Põldsepp omandas 2014. aastal doktorikraadi Tartu Ülikoolis ning lisaks on naisel ka bakalaureuskraad õigusteaduses. Seni on Elo töötanud Tartu Ülikoolis kolloid- ja keskkonnakeemia teadurina ning hiljuti alustas ka nooremmaaklerina, et viia ellu üht oma unistust. Tanel Põldsepp on omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis magistrikraadi, lisaks on lõpetanud nooremohvitseride kursuse sõjakoolis ning töötab Kaitseliidu Põlva malevas. Nende suureks kireks on täna aga kinnisvara.