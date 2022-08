KAUGELE SIIT! Tiina Park toob ekraanile järjekordse reisisaate: „Nüüd uurime koos erinevate saatejuhtidega rohkem elu ennast.“

Reisisaadete hulk Eesti telemaastikul on enneolematu. Vist on selle põhjuseks ka tõik, et saatetegijate arvates on neid üsna odav toota, sest kaamerat oskab käsitseda ja pilti kokku monteerida igaüks, lennupiletid pole teab mis kallid ja kui juba kohal olla, küll siis miskit ikka juhtuma hakkab. Sest reisil juhtub alati.