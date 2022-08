ÕL VIDEO | „ROOSA REPORTER“ | „Kõik minu günekoloogid on olnud nii toredad, et võiksin nendega pärast lausa kohvile minna!“

„Naise keha on väga keeruline ja see on täiesti normaalne, et sa ei tea selle kohta kõike. Selle jaoks on olemas aga naistearstid,“ teatab Arija ja astub reipal sammul sisse Confido kliinikusse, kus ootab teda eriõde ja ämmaemand Kreete Huik, kes vastab noorte küsimustele.

Ka julgustab Kreete nii tüdrukuid kui ka poisse vajadusel spetsialistilt nõu küsima. „Mingil põhjusel on noored hakanud kartma noortekabinetti pöördumist. Kindlasti siin lolle küsimusi pole ja alati võib tulla. Näiteks saab siin arutada, kuidas oma tervist edaspidi jälgida ja kui tihti peaks günekoloogi juures käima. Siit saab kõigile põhilistele küsimustele vastuse!“

Vaata saadet!