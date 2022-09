TINDER 10 | ÜKS KOHTING ÕUDSEM KUI TEINE! „Noormees aitas mul muru niita ja küsis, kas k*ppi ei saagi selle eest!“

Tänapäeval kuuleme aina rohkem lugusid, kuidas tänu kohtinguäpile on leitud kallim, elukaaslane või isegi abikaasa. Paraku pole kõigil õnneotsijatel niiviisi täna kümneaastaseks saanud Tinderis vedanud. Komistatud on ka väga vale partneri otsa. „Mäletan, et läksin Tinderis kohatud härrasega kohtingule ja ta vedas mind saunaruumidesse koos 30+ vanuses töökaaslastega,“ meenutab oma lugu 23aastane Kristiin, kes oli tol ajal veel alaealine.