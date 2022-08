Taevas on saatust muutev Suur Rist - täiskuuaeg toob augustis taevakaardile kurjakuulutavad seisud

„Augusti täiskuuaeg on äärmiselt oluline murdepunkt. Senine tegelikkus kas paindub või murdub,“ hoiatab tähetark Peeter Tammela. Astroloog lisab, et on uurinud sadu täiskuukaarte, kuid nii hullu kombinatsiooni pole palju ette tulnud. „See täiskuu on vaieldamatult üks pingelisemaid, keerulisemaid ja vastuolulisemaid. Mille täpselt ta aga kulminatsioonini viib, on raske prognoosida.“