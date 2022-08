HÜVA NÕU | Kuidas korraldada töökollektiivile lõõgastav, kuid samas meeldejääv väljasõit?

Toomela sõnul meeldivad väljasõidud töötajatele väga, sest see on värskendav vastand rutiinsetele igapäevatoimetustele tavapärases töökeskkonnas ning annab tihtipeale uusi mõtteid, ideid ja vaatenurki kogu tiimile. „Kui meeskonnas on palju erinevate soovidega inimesi, näiteks üks tahab minna spaasse ja teine rabamatkale, siis võiks leida sellise koha, mis pakub mõlemat. Näiteks nagu Laulasmaa – kõigepealt saab teha metsas ühe mõnusa jalutuskäigu ning seejärel lõõgastuda spaas,“ räägib ta.