KARMI KRIITIKA KIUSTE! Nooruke Hanna-Sandra säras rahvusvahelisel missivõistlusel: „Sain enda tunnetega päris hästi hakkama.“

Augusti esimesel nädalal Taimaal toimunud Teen Star Internationali võistlus on Hanna-Sandra sõnul oma olemuselt täiesti tüüpiline misside mõõduvõtt – vaid selle erisusega, et võistlustules on alaealised. Ehkki teismeliste missivõistluse ajakava pole niivõrd tihe kui täiskasvanutel, täitsid eksootilisel maal veedetud päevi erinevad võistlusvoorud, fotosessioonid, ekskursioonid ja erinevad üritused. Lisaks tuli ka oma väljanägemise eest igal sammul esmaklassilist hoolt kanda.