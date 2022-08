EKSKLUSIIVINTERVJUU | Triinu Liis McNairn: saan nüüd aru, kuidas Justin mind hävitas. Tema perekonnanime jätan siiski alles

Blogija ja suunamudija Triinu Liis McNairn räägib oma esimeses avalikus intervjuus, kui raskelt ta abikaasa Justini tekitatud vaimse vägivalla tagajärgi üle elas ning kuidas ta on suutnud lõpuks sellest kõigest välja tulla. „Nüüd saan ka ise aru, et Justin hävitas mind, aga see teadmine ei tulnud koheselt,” sõnab taas enesekindluse saavutanud naine. Triinu Liis on tagasi saanud oma endise elu, sõbrad ja välimuse, mille kõik pidi ta ohverdama keerulisele suhtele. „Ma ei vihka teda, aga ma ka ei austa teda. Justinil pole minu elus enam kohta ja ma ei soovi tema tegemiste kohta midagi teada.“