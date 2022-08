NOORTEL NÄPUD PÕHJAS: „Kolisin tagasi vanematekoju“, „Töötan õpetajatöö kõrvalt restoranides“, „Pean ülal välistudengist elukaaslast!“

22aastane Katariina (nimi muudetud, toimetusele teada) sai möödunud aasta suvel bakalaureusekraadi ja astus magistrantuuri kehakultuuri erialale. Õpingute kõrvalt sai ta poole kohaga tööd kehalise kasvatuse õpetajana, mis tähendab, et ta on enamiku ajast kas tööl või ülikoolis. Suvel on elutempo rahulikum, koolilapsed on suvevaheajal ja ta saab õpetaja palka edasi, kuid kuna Katariina töötab poole kohaga, ei elaks ta sellega praegu enam ära.