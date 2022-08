Suri 30 aastat vähki põdenud „Grease'i“ täht Olivia Newton-John

Muusikafilm „Grease“ (1978) tegi Olivia Newton-Johnist ülemaailmse superstaari. Paitüdruku muundumine mustades nahkpükstes vambiks tõestas ka Oliviale endale, et ta on võimeline palju enamaks, kui ta arvas. Ent vähktõbi, mis nimekal näitlejal ja lauljal diagnoositi esimest korda 30 aastat tagasi, andis talle missiooni. „Kellelegi teisele ma vähki ei soovi. Kuid minu elus on see tähtis olnud.“