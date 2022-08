Tervendaja Antonina: läksin selgeltnägijate saatesse lootusega teada saada, mis mu kaduma jäänud pojast on saanud

Kohtun Antoninaga tema vastuvõtutoas Tallinna kesklinna serval Türi tänaval. Antonina pesake pole üldse nagu need moodsad vastuvõtukohad, kus sisustus on väljapeetud ja minimalistlik, peaaegu steriilne. Tema tuba on kirjumirjusid vidinaid täis. Riiulis on potsikud nõiarohtude ning kreemituubidega, erinevat suurust ja värvi tassid-kausikesed, äädikapudel, juhuks kui peaks süldiisu tulema – Antonina sülti sinepiga ei söö. Seinal ripuvad erinevad anatoomilised plakatid ja foto tema suurest iidolist, Venemaa „Selgeltnägijate tuleproovi“ võitjast, Swami Darshist.