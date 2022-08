JUHUSLIK KATSETAJA VÕI ELAV MOEIKOON? Kas sünnipäevalaps Sirje Karis suudab end moeajalukku kirjutada?

„Ma kuidagi ei oskaks kanda pruune ja beeže toone, eelistan natuke särtsu,“ on täna 66. sünnipäeva tähistav Sirje Karis varem tunnistanud. Eesti esileedi on oma moevalikutega seni väga tugevat muljet avaldanud. Tema stiil on julge ja eksperimentaalne, kuid samas hõrk ja väärikas. Kas sellest aga piisab, et oma nimi moeajalukku kirjutada?