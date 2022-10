ÕL ARHIIV | Keit Pentus-Rosimannus: päeva jooksul jõuan endalt mitu korda küsida – kas ma saan hakkama?!

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse (46) tütar Iti Loretta tähistab oma esimest sünnipäeva 9. augustil. Esiklast ootasid Rosimannused pea kümme aastat ja seda suurem oli paljude imestus, kui Keit kahekuuse imiku kõrvalt ministrikabinetti naasis. Keit nendib, et küllap oli ka viltuvaatajaid, aga otse ei tulnud keegi talle seda ütlema. Pigem sai Keit toetavaid kirju naistelt, kellele tema samm hoopis julgust andis. Minister sõnab, et kindlasti on selline otsus väga individuaalne. Nende perele, kus ettevõtjast isa Rain Rosimannus (53) jäi täiskohaga isapuhkusele, see sobis.