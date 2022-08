FÄNNID MARUS! Kanye tegi võlts-kaaneloo, kus kuulutas Kimi ekspeigmehe surnuks

Kim Kardashiani eksabikaasa Kanye West (esinejanimega Ye) on sattunud kriitikalaviini alla, kuna võltsis New York Times'i esikaane, lisades sinna eksitava teabe, et Kimi ekskallim Pete Davidson on surnud. Kuigi muusiku eesmärk oli tähistada Kimi ja Pete'i lahkuminekut, leiavad fännid, et selline tegu on sobimatu, vahendab DailyMail.