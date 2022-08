VAATA SEKSIKAT MUUSIKAVIDEOT! Maailmakuulsa staari särtsakas klipp filmiti Eesti basseinis

Tove Lo jagas 5. augustil oma fännidega, et viibib Tallinnas Pirital. „In Estonia with my friend (olen sõbraga Eestis – toim),“ sõnas laulja. Ka tema meigikunstnik Nick Lennon jagas oma sotsiaalmeedias pilte longero joomisest ja Maiuspala kommidest.

„Made something very wet with this genius“ (Tegin midagi väga märga koos selle geeniusega – ingl. k.) jagas postitust koos Himmaga ka Tove Lo isiklikult.