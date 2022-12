ÕHTULEHE ARHIIVIST | Edgar Savisaar viimases intervjuus: isatapmine Keskerakonnas ei läinud õnneks, sest uut isa ei tulnud

Kas tõesti pole Edgar Savisaar saanud kutset Keskerakonna kongressile 13. augustil? Ikkagi partei asutaja ja erakonna isa.

Ei ole mind kutsutud. Ei seekord ega eelmistele [Jüri Ratase esimeheajal toimunuile]. Olen kuulnud, et ma võin ka ilma kutseta minna, nagu asutajaliige, kellel on see õigus. Aga kes ma siis oleksin seal? Külaline. Ma oleksin külaline omaenda parteis, aga ma ei taha olla külaline. See on tõsine küsimus, puudutab otsustajate moraali ja lastetuba. Nii väiklane ei tohiks poliitikas olla.

Sel kongressil ei kandideeri Jüri Ratas esimeheks enam üksinda. Tartu piirkonna juht Jaan Toots seadis ka enda kandidatuuri üles. Võib-olla Ratas ei soovigi enam juhina jätkata, erakonna populaarsus on ju allakäigul?

Jah, see võimalus on tal olemas, aga ma ei usu, et Ratas sooviks vabaneda esimehe kohast praeguses olukorras. Talle meeldiks rohkem vabaneda parteitööst siis, kui ta läheb kõrgemale positsioonile. Praegu seda näha ei ole. Nii et pigem püüab Ratas jätkata ja hakata taas tõstma erakonna maha käinud mainet. Kuigi see pole tal enam kerge ülesanne.

Kas Keskerakonna ebaõnnestunud poliitika tõttu on nüüd sillutatud Reformierakonnale tee pikaajaliseks võimul püsimiseks? Miks Keskerakond lõhkus valitsusliidu?