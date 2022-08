TEET MARGNA 50: „Ta on maksimalist. Väga tuline ja kirglik!“

Tiit jutustab: „Jah, Teedu naer on nakkav. Aga selleks, et see naer nii lõbusalt saaks kõlada, teeb Teet ka tohutult tööd. Ma olen „Kahe kange“ reisisaadete tegemise juures näinud, kuidas Teet lihvib iga oma repliiki, kontrollib kaamerarakursse ja teeb duubleid. See on pühendunud töö, et tulemuseks oleks kvaliteetne meelelahutus. Teet tunneb oma vaatajat ja oskab talle meeldida.