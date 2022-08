PÜHADUSETEOTUS: TikToki täht sai nahutada jumalavallatute bikiinide eest

21aastane staar avaldas Instagramis foto, kus ta kannab firma Praying bikiine „Holy Trinity“ ehk „Püha kolmainsus“. Sada dollarit maksvate bikiinide rinnahoidjale on ühele poole kirjutatud „Isa“ ja teisele „Poeg“, pükstele „Püha Vaim“.

Koostöös Adidasega valminud bikiinid pälvisid Addisoni kuulsate sõprade heakskiidu, kirjutab New York Post. Kuid mitmed kommentaatorid panevad neiu jumalavallatut riietust pahaks. „Ei, see on Jeesuse suhtes lugupidamatu. Kurb, mida kõike raha eest tehakse,“ kirjutas keegi. „See pole okei!“ kurjustas teine. „JUMALATEOTUS!“