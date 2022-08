84aastane Jane Fonda kahetseb oma ilulõikusi

84aastane näitlejanna võtab Vogue'i intervjuus facelift'i omaks, kuid toonitab, et lõpetas ilulõikustel käimise, sest ei taha oma välimust moonutada. Kunagise näooperatsiooni üle ta uhkust ei tunne.

Fonda manitseb, et iluprotseduuridest võib sõltuvusse jääda. „Lõpetage ühel hetkel ikka ära. Mulle tundub, et paljud naised on sellest sõltuvuses.“

Daily Maili andmeil tehti Jane'ile esimene näo ringlõikus 40. eluaastates ja teine 2010. aastal.

Kallitele näokreemidele Fonda raha ei raiska. „Aga ma niisutan nahka, magan, liigun, hoidun päikesest ja mul on head sõbrad, kes mind naerma ajavad. Ka naer on väga hea [iluravim].“ Ta paneb noortele südamele, et need ei kardaks vananemist. „Kõige tähtsam on tervis.“