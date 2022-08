GALERII | MAAILMA ESIETTEKANNE! Birgitta festivalil kuuleb Veljo Tormise ja Rasmus Puuri ooperit

Birgitta festivali raames tuleb sel nädalavahetusel maailmaesiettekandele Veljo Tormise ja Rasmus Puuri ooper „Lalli ehk Mere keskel on mees”, mille kohta ütleb Tõnu Kaljuste, et see ooper on kui kahe ja poole tunnine „Raua needmine““. Eesti Filharmoonia Kammerkoori jaoks on see algava hooaja avalöök. Festival loob justkui silla eesti ja soome muusikute vahel.