ESMAKORDSELT AUGUSTIBLUUSI LAVAL! Karl-Erik Taukar: võib juhtuda, et mängin oma esimese bluusisoolo nii suure publiku ees

Muusik astub üles spetsiaalselt selleks festivaliks loodud kavaga „Sinine Laupäev: Taukar Goes Blues“. „Võib-olla kõlab see ootamatult, aga projekti sünni eest tuleb tänada Reet Linnat. Tema juubelituuri bändis mängis Raul Ukareda kitarri ja talle paistis meeldivat, kuidas ma Reeda tekstile – Rock Hoteli „Aeg meid muutnud on“ – aeglast bluusi laulsin. Sealt hakkas Augustibluusi projekti mõte hargnema ja see lugu on ka kindlasti kavas,“ räägib Karl-Erik, kes sai bluusipisiku isalt.